Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа

Публикация расшифровки бесед президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна только при обоюдном согласии сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он прокомментировал слова председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа, который сказал, что представители Демократической партии США заинтересованы в содержании бесед Путина и Трампа.
"Конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон – именно такая есть дипломатическая практика. В целом дипломатическая практика подобные публикации не предусматривает. Но если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать", – заявил Песков, передает ТАСС.
Адам Шифф в интервью телеканалу NBC объяснил намерения демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США", а также определить, подрывал ли Трамп безопасность США в разговоре с другими мировыми лидерами.
Ранее офис президента США опубликовал расшифровку телефонных переговоров Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этих переговоров началась процедура импичмента президента США. В документе есть пометка "рассекречено по указу президента".
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