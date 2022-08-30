Премьер Ирака заявил, что уйдет в отставку при ухудшении ситуации в стране – СМИ

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Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми объявил об уходе со своей должности в случае ухудшения ситуации в государстве. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

"Если ситуация будет усложняться, то я в надлежащее время объявлю об уходе с поста премьер-министра Ирака", – заявил политик.

30 августа власти Ирака объявили нерабочим днем из-за столкновений. Также в стране был введен комендантский час.

В Багдаде сторонники шиитского имама ас-Садра с оружием прорвались в особо охраняемую "зеленую зону". Число погибших в результате столкновений достигло двух десятков, более 300 получили ранения.

