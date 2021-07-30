Сенатор Инна Святенко возглавила попечительский совет ассоциации "Женщины в погонах"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Совета Федерации
Сенатор РФ – представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко возглавила попечительский совет ассоциации "Женщины в погонах".
"Уверена, что общественная деятельность представительниц силовых структур позволит нам совместно и более оперативно решать проблемы, возникающие в сфере социальной политики", – сказала Святенко в разговоре с Агентством "Москва".
По ее словам, несмотря на такую ответственную и, на первый взгляд, не женскую профессию число женщин в силовых структурах увеличивается. Членами ассоциации, а также ее сторонниками стали представительницы МВД России, ФСИН, Следственного комитета, Роспотребнадзора, а также врачи.
Она отметила, что на повестке дня совещания ассоциации были организационные вопросы: создание сайта, открытие горячей линии, а также формирование попечительского совета ассоциации. В ходе голосования главой совета была утверждена председатель комитета СФ по социальной политике, полковник ВС России Инна Святенко, а также одобрен план работы на предстоящий период.
"Целью деятельности ассоциации является представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов членов ассоциации, направленных на всестороннюю поддержку женщин, находящихся на службе Отечеству. Необходимо повышать общественную и социальную роли женщин в погонах – женщин, находящихся на военной службе и государственных службах, в развитии общества и государства", – добавила Святенко.
Сенатор предложила включить в работу ассоциации проведение тематической сессии "Женщины за безопасность" и обратить внимание на такие проблемы, как борьба с распространением запрещенной информации среди подростков и телефонным мошенничеством, а также организацию творческих мероприятий для вовлечения в них детей из неблагополучных семей, малообеспеченных семей, а также детей с особенностями развития.
Ранее прозвучало мнение, что для женщин в РФ стоит ввести небольшое послабление и разрешить один день в неделю работать удаленно. Такая мера позволит немного сократить давление на представительниц прекрасного пола, которым приходится трудиться наравне с мужчинами, а также заниматься бытовыми обязанностями.
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