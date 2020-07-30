Песков назвал уменьшение числа военных из США в Европе фактором спокойствия

13:54
Фото: ТАСС/VALDA KALNINA/EPA
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы странам Европы, а потому снижение численности американских военнослужащих в регионе является логичным. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе, это наша позиция хорошо известна, тем более что после прекращения блокового противостояния времен холодной войны нет никаких очевидных реальных опасностей и угроз, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно", – заявил представитель президента.
Песков при этом отказался комментировать вывод военнослужащих США из Германии. Согласно плану Вашингтона, ФРГ покинут 11,9 тысячи солдат.
"Мы не собираемся вмешиваться в эти отношения или как-то их комментировать", – заявил пресс-секретарь президента РФ и отметил, что данное решение является внутренним делом названных стран.
Как сообщалось накануне, из почти 12 тысяч военнослужащих США в ФРГ домой вернутся 6,4 тысячи. В целом присутствие американских военных в регионе снизится приблизительно до 24 тысяч.
По словам президента США Дональда Трампа, он не понимает, в чем смысл защиты Германии от России, если ФРГ закупает у РФ энергоносители. Кроме того, американский лидер напомнил о том, что Берлин просрочил выплату пошлины в НАТО.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: