Песков назвал уменьшение числа военных из США в Европе фактором спокойствия

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы странам Европы, а потому снижение численности американских военнослужащих в регионе является логичным. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе, это наша позиция хорошо известна, тем более что после прекращения блокового противостояния времен холодной войны нет никаких очевидных реальных опасностей и угроз, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно", – заявил представитель президента.

Песков при этом отказался комментировать вывод военнослужащих США из Германии. Согласно плану Вашингтона, ФРГ покинут 11,9 тысячи солдат.

"Мы не собираемся вмешиваться в эти отношения или как-то их комментировать", – заявил пресс-секретарь президента РФ и отметил, что данное решение является внутренним делом названных стран.

Как сообщалось накануне, из почти 12 тысяч военнослужащих США в ФРГ домой вернутся 6,4 тысячи. В целом присутствие американских военных в регионе снизится приблизительно до 24 тысяч.

По словам президента США Дональда Трампа, он не понимает, в чем смысл защиты Германии от России, если ФРГ закупает у РФ энергоносители. Кроме того, американский лидер напомнил о том, что Берлин просрочил выплату пошлины в НАТО.

