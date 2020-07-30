Трамп усомнился в необходимости защищать ФРГ от России

11:08
Фото: depositphotos/ctionsports
Дональд Трамп в очередной раз выразил недоумение, почему США должны защищать Германию от России, если Берлин покупает у Москвы энергоносители. Своими мыслями американский лидер поделился в Twitter.
"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?" – задался вопросом Трамп.
Он также напомнил, что ФРГ просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО, в связи с чем из Германии вывели часть американских военных.
Накануне стало известно, что США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, 6,4 тысячи из них вернутся домой. Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что в странах НАТО будут размещены около 5600 военных, а в США вернутся 4500 военнослужащих бронетанковых войск.
По его словам, другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе на востоке и в районе Черного моря, чтобы усиливать сдерживание России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.
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