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Политика

11:08

Трамп усомнился в необходимости защищать ФРГ от России

политика за рубежом

Фото: depositphotos/ctionsports

Дональд Трамп в очередной раз выразил недоумение, почему США должны защищать Германию от России, если Берлин покупает у Москвы энергоносители. Своими мыслями американский лидер поделился в Twitter.

"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?" – задался вопросом Трамп.

Он также напомнил, что ФРГ просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО, в связи с чем из Германии вывели часть американских военных.

Накануне стало известно, что США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, 6,4 тысячи из них вернутся домой. Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что в странах НАТО будут размещены около 5600 военных, а в США вернутся 4500 военнослужащих бронетанковых войск.

По его словам, другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе на востоке и в районе Черного моря, чтобы усиливать сдерживание России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.

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