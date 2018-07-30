Общественная палата столицы открыла дополнительный набор наблюдателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Общественная палата столицы открыла дополнительный набор в корпус наблюдателей на выборах мэра города. Набор открыт на сайте ОП. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы.
В единый день голосования 9 сентября на выборах мэра столицы волонтеры будут контролировать ход голосования и подсчет голосов.
В середине августа эксперты Московской городской избирательной комиссии и движения в защиту прав избирателей "Голос" начнут обучать наблюдателей в Московском парламентском центре.
Председатель общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель комиссии ОП города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов рассказал, что набор касается тех, кто еще не принимал участия.
На выборах мэра столицы уже подтвердили свое участие две тысячи человек.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 году.
Ранее сообщалось, что контролировать ход выборов мэра Москвы на избирательных участках в Тульской области будут общественные наблюдатели. За пределами столицы будут работать в общей сложности 209 дополнительных избирательных участков. Пять УИК откроются на территории Тульской области, в соответствии с соглашением, подписанным между избирательными комиссиями двух регионов.
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