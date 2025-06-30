Саммит НАТО пройдет в турецкой Анкаре в 2026 году

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что саммит НАТО пройдет в следующем году в Анкаре. Его заявление, сделанное после заседания кабмина, передает ТАСС.

Эрдоган уточнил, что данное решение было принято на саммите НАТО в Гааге.

"Мы подготовим почву для принятия очень важных решений", – добавил президент Турции.

По итогам прошедшего саммита в Гааге страны НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Государства, входящие в Альянс, должны будут ежегодно выделять не менее 3,5% на основные оборонные нужды.

До 1,5% будет уходить на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие задачи. Кроме того, ежегодно страны должны будут предоставлять план по достижению 5%.

Также государства блока расширят промышленное сотрудничество и исключат торговые барьеры в оборонной сфере. При этом во время прошедшего саммита в Гааге американский лидер Дональд Трамп поклялся, что Россия не нападет на Альянс, пока он занимает пост президента.

