30 июня, 20:37Политика
Саммит НАТО пройдет в турецкой Анкаре в 2026 году
Фото: 123RF/martinbertrand
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что саммит НАТО пройдет в следующем году в Анкаре. Его заявление, сделанное после заседания кабмина, передает ТАСС.
Эрдоган уточнил, что данное решение было принято на саммите НАТО в Гааге.
"Мы подготовим почву для принятия очень важных решений", – добавил президент Турции.
По итогам прошедшего саммита в Гааге страны НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Государства, входящие в Альянс, должны будут ежегодно выделять не менее 3,5% на основные оборонные нужды.
До 1,5% будет уходить на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие задачи. Кроме того, ежегодно страны должны будут предоставлять план по достижению 5%.
Также государства блока расширят промышленное сотрудничество и исключат торговые барьеры в оборонной сфере. При этом во время прошедшего саммита в Гааге американский лидер Дональд Трамп поклялся, что Россия не нападет на Альянс, пока он занимает пост президента.
Трамп потребовал увеличить оборонные расходы стран НАТО до 5% ВВП