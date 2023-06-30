МИД РФ разъяснил послу Колумбии ситуацию с пострадавшими в Краматорске колумбийцами

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство иностранных дел России пригласило посла Колумбии в Москве Эктора Аренаса Нейра в связи с поступившей информацией о пострадавших гражданах Колумби в результате ракетного удара в Краматорске Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Законной целью удара Вооруженных Сил (ВС) РФ являлся пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В момент поражения цели колумбийские гражданские лица оказались в ресторане, располагающемся в том же здании", – указано в сообщении.

Отмечается, что колумбийцы были в курсе своего нахождения в непосредственной близости к линии огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и сопутствующих этому рисках.

"Желаем колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место", – добавили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что жизнь каждого человека важна и ценна, в связи с чем они напомнили Аренасу о тысячах погибших и раненных гражданах с 2014 года, об использовании ВСУ мирного населения в качестве "живого щита", о диверсиях и терактах, которые были совершены украинскими военными.

"Обратили внимание посла на настоятельную необходимость рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий", – резюмировали в министерстве.

Ранее посольство РФ в Колумбии назвало безрассудной поездку трех колумбийцев в Краматорск, в следствии чего они были ранены. Посольство посоветовало гражданам не посещать территории и места боевых действий.

Отмечалось, что президент Колумбии Густаво Петро уже распорядился направить России ноту протеста в связи с ранением трех граждан его страны.



ВС России поразили в Краматорске расположение командного состава мотопехотной бригады ВСУ