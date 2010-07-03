Начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500

Производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-500 начинается в России. Они поступят на вооружение в ближайшее время, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".
"И если вот, допустим, С-400 мы сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Ну, это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Ну я думаю, что в ближайшее время появится", – сказал Чемезов.
Комплексы поступят на вооружение, когда закончат испытания. Дальность С-500 будет выше, чем у С-400.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2020 году начнутся поставки системы С-500 в войска. ЗРК создается с возможностью эксплуатации в ближайшую четверть века.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о поставках С-400 Турции. По его словам, они предполагают частичную передачу технологий.
Контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК Москва и Анкара заключили в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия собирается закончить производство комплексов для поставок в 2019 году.
Турция намерена приобрести С-400 вопреки угрозам США. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вопрос с поставками решен окончательно.
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