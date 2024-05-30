WP: Зеленский отстранил от дел близких к Вашингтону высокопоставленных чиновников

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Владимир Зеленский в последние несколько недель прекратил полномочия чиновников, которые были близки к администрации США. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В материале не упоминаются конкретные имена, однако говорится, что причиной решения стали разногласия в отношениях между Украиной и США. По информации собеседников издания, они усилились после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, который планировал "удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией".

"Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как ее защита в военной сфере", – сказал тогда Блинкен.

Однако украинские власти на это не согласились, а сам Зеленский был раздражен во время беседы с Блинкеном, отметили источники. Недовольство властей также вызвало выступление американского чиновника в одном из киевских клубов, которое сочли бесчувственным.

Между тем пресс-служба Госдепа США сообщала, что в выступлении Блинкен напомнил Киеву о поддержке Вашингтона. Однако читатели украинского издания обрушились с критикой на госсекретаря после его игры на гитаре и пения в одном из баров.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американский президент Джо Байден скоро изменит свою позицию и разрешит Украине наносить удары по российской территории с помощью западного вооружения. В случае снятия ограничений США могут выставить Украине новые требования, в том числе по поводу выбора целей вне приграничных областей РФ.

