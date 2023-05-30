Шойгу заявил, что целями киевской атаки БПЛА были гражданские объекты в Москве

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Целями Киева при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Московскую область были объекты гражданской инфраструктуры, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает RT.

"Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам", – сказал он.

Министр подтвердил, что в атаке были задействованы восемь беспилотников самолетного типа и все они были поражены.

Утром 30 мая в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки БПЛА по объектам в Москве. Сообщалось, что Киев совершил атаку восемью дронами.

О происшествии также рассказал Сергей Собянин. По его словам, несколько зданий в столице получили разрушения. Серьезно пострадавших после атаки не было, к медикам обратились два человека.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников на дома в столице. К расследованию были привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

