14:10Политика
Шойгу заявил, что целями киевской атаки БПЛА были гражданские объекты в Москве
Фото: kremlin.ru
Целями Киева при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Московскую область были объекты гражданской инфраструктуры, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает RT.
"Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам", – сказал он.
Министр подтвердил, что в атаке были задействованы восемь беспилотников самолетного типа и все они были поражены.
Утром 30 мая в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки БПЛА по объектам в Москве. Сообщалось, что Киев совершил атаку восемью дронами.
О происшествии также рассказал Сергей Собянин. По его словам, несколько зданий в столице получили разрушения. Серьезно пострадавших после атаки не было, к медикам обратились два человека.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников на дома в столице. К расследованию были привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.
Генпрокурор РФ поручил взять под контроль расследование обстоятельств атак БПЛА в столице
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