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13:54

Политика

Шойгу сообщил, что украинская армия потеряла более 16 тысяч человек в мае

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедший месяц более 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков и других бронемашин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику", – отметил он.

Также украинская сторона потеряла пять вертолетов, 466 беспилотников, 238 орудий полевой артиллерии и минометов, добавил Шойгу.

29 мая Минобороны РФ заявило о перехвате трех ракет Storm Shadow за сутки. Также РФ ликвидировала 14 беспилотников в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное в ЛНР, Ясное в ДНР и Васильевки, Любимовки и Константиновки в Запорожской области.

До этого стало известно, что российские средства ПВО также перехватили ракету "Гром-2" и две ракеты большой дальности Storm Shadow. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, система ПВО сбила 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожила 20 украинских дронов.

Российские военные перехватили три ракеты Storm Shadow в зоне СВО 29 мая

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