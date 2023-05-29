Минобороны РФ заявило о перехвате трех ракет Storm Shadow за сутки

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Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки три крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", – говорится в сводке ведомства.

В министерстве добавили, что российская сторона смогла ликвидировать 14 беспилотников в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное в ЛНР, Ясное в ДНР и Васильевки, Любимовки и Константиновки в Запорожской области.

Несколько дней назад стало известно, что российские средства ПВО также перехватили ракету "Гром-2" и две ракеты большой дальности Storm Shadow. По словам официального представителя Минобороны РФ генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, система ПВО сбила 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожила 20 украинских дронов.