Шойгу сообщил о ликвидации ЗРК Patriot в Киеве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали в Киеве американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", – цитирует его РИА Новости.

До этого в Минобороны РФ сообщили о ликвидации пяти ЗРК Patriot гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Помимо этого, ВС РФ поразили радиолокационную станцию в Киеве.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, комментируя произошедшее, предположил, что вместе с ЗРК Patriot США могли потерять и персонал, обслуживающий технику. Он также высказал уверенность, что работа "Кинжала" могла привести к потере военных США.

