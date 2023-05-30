13:50Политика
Шойгу сообщил о ликвидации ЗРК Patriot в Киеве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали в Киеве американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", – цитирует его РИА Новости.
До этого в Минобороны РФ сообщили о ликвидации пяти ЗРК Patriot гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Помимо этого, ВС РФ поразили радиолокационную станцию в Киеве.
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, комментируя произошедшее, предположил, что вместе с ЗРК Patriot США могли потерять и персонал, обслуживающий технику. Он также высказал уверенность, что работа "Кинжала" могла привести к потере военных США.
В Минобороны заявили, что один российский "Кинжал" уничтожил пять Patriot в Киеве
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