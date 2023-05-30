"Солнцепеки" поразили два опорных пункта ВСУ на Донецком направлении – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипаж тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразил два опорных пункта ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"В районе Великой Новоселки огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника, а экипажем тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта", – приводит его слова РИА Новости.

Он также сообщил, что российские военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ типа "Фурия", а также БПЛА "Валькирия" и "Лелека".

Кроме того, Чехов заявил, что подразделения группировки пресекли две попытки украинских сил провести разведку боем. Артиллерия уничтожила живую силу и технику ВСУ упреждающим ударом.

Ранее в Минобороны заявили, что за сутки российская армия уничтожила свыше 260 украинских боевиков на донецком направлении. Российские силы применили оперативно-тактическую и армейскую авиации, а также использовали огонь артиллерии.