07:17Политика
"Солнцепеки" поразили два опорных пункта ВСУ на Донецком направлении – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Экипаж тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразил два опорных пункта ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В районе Великой Новоселки огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника, а экипажем тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта", – приводит его слова РИА Новости.
Он также сообщил, что российские военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ типа "Фурия", а также БПЛА "Валькирия" и "Лелека".
Кроме того, Чехов заявил, что подразделения группировки пресекли две попытки украинских сил провести разведку боем. Артиллерия уничтожила живую силу и технику ВСУ упреждающим ударом.
Ранее в Минобороны заявили, что за сутки российская армия уничтожила свыше 260 украинских боевиков на донецком направлении. Российские силы применили оперативно-тактическую и армейскую авиации, а также использовали огонь артиллерии.
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