Глава Минобороны Украины утверждает, что Киев не нападает на российскую территорию

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не нападает на территорию России и. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

Резников также подчеркнул, что Украина "стремится к нормальным отношениям" с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией.

"Российская земля нам не нужна", – заявил он.

Резников также призвал страны Запада сформировать "коалицию по поставкам истребителей". Он заявил, что Украине нужно примерно 120 истребителей, из которых большую часть должны составлять F-16.

Украинский министр также сообщил, что ВСУ уже сформировали два батальона по 30 танков Leopard в каждом.

Он также рассказал, что готовящееся контрнаступление ВСУ может пройти по нескольким направлениям, "в двух–трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке".

Ранее Резников заявил, что союзники Киева переоценивают контрнаступление ВСУ. Однако, по его словам, будущее контрнаступление станет частью истории военного конфликта.

