США пригрозили ввести санкции против РФ "авансом"

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Ряд санкций против РФ на случай эскалации вокруг Украины может быть применен заранее, заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес в интервью телеканалу CNN.
"Некоторые санкции могут быть применены авансом", – сказал Менендес.
Его коллега по комитету, республиканец Джим Риш, согласился, что окончательный вариант может содержать в себе немедленные и оставленные на потом санкции.
Кроме того, Менендес призвал сохранить в пакете ограничений возможность отключения РФ от системы SWIFT.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.
Вторжение РФ вызовет разрушительные экономические санкции, подобных которым еще не было, продолжила Нуланд. В результате их принятия суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае страна фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.
В свою очередь, глава немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мер заявил, что Евросоюз сделает себе только хуже, если попробует отключить Россию от платежной системы SWIFT. По его мнению, если отключить РФ от SWIFT, то разрушится вся система и нужно будет переходить на китайский аналог.
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