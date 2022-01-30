Лавров и Блинкен могут провести переговоры на следующей неделе – Нуланд

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Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен могут провести новые переговоры на следующей неделе, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в эфире телеканал CBS.

Кроме того, как отметила Нуланд, Вашингтон видит знаки заинтересованности Москвы в обсуждении американских ответов на российские предложения по безопасности, которые американская сторона до этого передала РФ.

"Мы видели некоторые знаки того, что россияне заинтересованы во взаимодействии по этим предложениям, в том числе учитывая тот факт, что госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, поговорят на предстоящей неделе", – заявила Нуланд.

Ранее американист Юрий Рогулев оценил прошедшие переговоры главы российского МИД и госсекретаря США в Женеве. По словам эксперта, на данный момент хорошо видна активизация дипломатической работы, однако следует подождать и посмотреть, какой будет ее итог.

Энтони Блинкен же назвал встречу с главой российского министерства иностранных дел Лавровым "очень откровенной".