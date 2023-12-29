Отсрочку от частичной мобилизации получили более 800 тысяч россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 человека. В это число вошли сотрудники сферы IT, банковской системы, энергетических компаний, сельского хозяйства, СМИ и работники из других областей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на материал Минобороны РФ "Армия в цифрах – 2023".

Из документа следует, что почти треть (30,7%), получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян, – это IT-специалисты, всего их 256,1 тысячи человек. Далее в списке значатся работники банковской системы (20,4%, 170 тысяч человек), энергетических компаний (12,4%, 103,1 тысячи человек), сельского хозяйства (6,5%, 54,5 тысячи человек), СМИ (5,2%, 43,7 тысячи человек), иных сфер (24,8%, 206,9 тысячи человек).

Ранее Минобороны представило портрет мобилизованного гражданина. По информации ведомства, это работающий мужчина со средним (63%) или средним специальным образованием (30%). Высшее образование имеют только 7% россиян. Также, по описанию Минобороны, типичному мобилизованному около 35 лет.

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