21:01Политика
Умер экс-премьер Эстонии Эдгар Сависаар
Фото: ТАСС/Норман Эрих
Умер бывший премьер-министр Эстонии и экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонское правительство.
Уточняется, что политик скончался в больнице в четверг, 29 декабря, в 72 года.
"Сависаар был одной из выдающихся фигур эстонского политического ландшафта, он сыграл важную роль в строительстве только что восстановившей независимость Эстонии", – говорится в сообщении кабмина.
Сависаар был одним из основателей Народного фронта, занимал пост премьера Эстонии с 1990 по 1992 год, а также являлся председателем Центристской партии, министром внутренних дел, экономики и коммуникаций, мэром Таллина.
В сторону политика выдвигали обвинения в коррупции, которые он отрицал. При этом в 2018 году суд прекратил рассмотрение дела из-за состояния здоровья Сависаара.
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