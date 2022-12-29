Умер экс-премьер Эстонии Эдгар Сависаар

Фото: ТАСС/Норман Эрих

Умер бывший премьер-министр Эстонии и экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонское правительство.

Уточняется, что политик скончался в больнице в четверг, 29 декабря, в 72 года.

"Сависаар был одной из выдающихся фигур эстонского политического ландшафта, он сыграл важную роль в строительстве только что восстановившей независимость Эстонии", – говорится в сообщении кабмина.

Сависаар был одним из основателей Народного фронта, занимал пост премьера Эстонии с 1990 по 1992 год, а также являлся председателем Центристской партии, министром внутренних дел, экономики и коммуникаций, мэром Таллина.

В сторону политика выдвигали обвинения в коррупции, которые он отрицал. При этом в 2018 году суд прекратил рассмотрение дела из-за состояния здоровья Сависаара.

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