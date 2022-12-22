Умер служивший комендантом дачи Брежнева Олег Сторонов

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Умер Олег Сторонов, который служил комендантом дачи генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Татьяну Чеботареву.

По ее словам, отец не болел, а умер неожиданно. Сторонову было 80 лет.

"Работа у отца была серьезная, но он был очень добрым человеком, готовым всегда прийти на помощь", – рассказала Чеботарева.

Сторонов был подполковником 9-го управления КГБ СССР, который отвечал за безопасность первых лиц государства. Комендантом дачи Брежнева "Заречье-6" он прослужил около 14 лет. Он проработал там до момент смерти генсека, но оставался комендантом дачи после еще несколько лет.

После завершения службы Сторонов занимался общественной деятельностью, возглавлял Региональную общественную организацию ветеранов военной службы "Верность присяге".



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