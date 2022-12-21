Скончался гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин

Фото: vk.com/tancyminus_ru

Умер гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин, сообщает издание Starhit.

"У нас горе, не стало Антона", – написал лидер группы Вячеслав Петкун.

Причина смерти музыканта не уточняется.

Хабибулин был гитаристом в группе "Танцы минус" с 2006 года. Также он сотрудничал с музыкальными коллективами "Моральный Кодекс", "СБПЧ" и с российским музыкантом и атером Павлом Артемьевым.

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