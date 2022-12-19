"Мисс Италия" Даниэла Джордано скончалась в 76 лет

Фото: ТАСС/Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com

"Мисс Италия" и актриса фильма "1001 ночь" Даниэла Джордано скончалась в возрасте 76 лет, сообщает News.Italy24.

Первая и единственная "Мисс Италия" 1966 года из Палермо умерла после непродолжительной болезни.

Джордано сыграла в 39 картинах, большинство из которых в семидесятых годах. Одни из самых популярных работ – "1001 ночь", "Инквизиция", "Жестокий Рим", "Дом страха", "Жестокая рука преступного мира", "Глаз черного кота". В 1980-х годах актриса поставила на паузу съемки в кино и занялась парапсихологией и уфологией. В 2015 году Джордано вернулась к съемкам и сыграла главную роль в кино "Эрба Селеста".

Даниэла Джордано обладала титулами "Мисс Палермо" и "Мисс Сицилия".

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