Скончался кинорежиссер картины "Убрать Картера" Майк Ходжес

Фото: youtube.com/legitfilmsuk

В возрасте 90 лет ушел из жизни британский кинорежиссер, сценарист и продюсер Майк Ходжес. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что деятель искусства скончался у себя дома в Дорсете. По данным СМИ, Ходжес умер из-за сердечной недостаточности.

Режиссер родился в 1932 году в Бристоле. Получил широкую известность благодаря деятельности в жанре фантастики и криминального триллера. Главной картиной его профессионального пути стал фильм "Убрать Картера". В кино снялся актер Майкл Кейн.

Также Ходжес задействовал свой талант и в других проектах, например "Черная радуга", "Человек, несущий смерть", "Флэш Гордон", "Засну, когда умру" и многих других.

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