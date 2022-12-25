Экс-главком Сухопутных войск Маслов умер на 70-м году жизни

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Специальный представитель "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству, бывший главком Сухопутных войск Алексей Маслов умер на 70-м году жизни. Об этом говорится в сообщении концерна в телеграм-канале.

"На семидесятом году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что смерть генерала наступила в 8:20 в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко.

Пост главнокомандующего Сухопутными войсками Маслов занимал с 2004 по 2008 год. После этого он был главным военным представителем РФ при НАТО.

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