Солист группы Faithless Макси Джаз умер в возрасте 65 лет

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Солист британской электронной группы Faithless Максвелл Фрейзер, известный под псевдонимом Макси Джаз, скончался в возрасте 65 лет.

"Он был человеком, который во многом изменил нашу жизнь. Он придал правильное значение и послание нашей музыке", – говорится в сообщении коллектива, размещенном в социальных сетях.

Фрейзеру было 65 лет. Он скончался во сне, причина смерти не уточняется.

Макси Джаз, Джейми Катто, Ролло и Систер Блисс основали Faithless в 1995 году. Группа получила известность, в том числе, благодаря композициям "Insomnia" и "God is a DJ".

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