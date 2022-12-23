15:21Культура
Американский рэпер Big Scarr умер в возрасте 22 лет
Фото: instagram.com(признана экстремистской на территории РФ)/bigscarr
Американский рэпер Александр Вудс, более известный как Big Scarr, умер в возрасте 22 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание не раскрывает причины и обстоятельства смерти музыканта. Соболезнования в связи со смертью Вудса выразил рэпер Gucci Mane, на чьем лейбле артист выпускал свою музыку.
"Это больно. Я скучаю по тебе", – заявил Gucci Mane.
Big Scarr родился в 2000 году. Музыкальную карьеру рэпер начал в 2019 году, выпустив сингл Make a Play. Этот релиз принес ему первую популярность благодаря большому количеству просмотров клипа на YouTube.
Однако наибольшую известность Big Scarr получил в 2021 году после выхода микстейпа Big Grim Reaper.
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