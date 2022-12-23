Американский рэпер Big Scarr умер в возрасте 22 лет

Фото: instagram.com(признана экстремистской на территории РФ)/bigscarr

Американский рэпер Александр Вудс, более известный как Big Scarr, умер в возрасте 22 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание не раскрывает причины и обстоятельства смерти музыканта. Соболезнования в связи со смертью Вудса выразил рэпер Gucci Mane, на чьем лейбле артист выпускал свою музыку.

"Это больно. Я скучаю по тебе", – заявил Gucci Mane.

Big Scarr родился в 2000 году. Музыкальную карьеру рэпер начал в 2019 году, выпустив сингл Make a Play. Этот релиз принес ему первую популярность благодаря большому количеству просмотров клипа на YouTube.

Однако наибольшую известность Big Scarr получил в 2021 году после выхода микстейпа Big Grim Reaper.

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