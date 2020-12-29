Слуцкий прокомментировал слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление главы МИД РФ Дмитрия Кулебы по поводу вакцины "Спутник V".

Он отметил, что подобные слова происходят из серии "назло маме уши отморожу". По словам депутата, в данной ситуации становится грустно за украинский народ.

"В порыве русофобии Киев подвергает риску жизни своих же людей. Политика "гибридного геноцида" в угоду западным кураторам", – подчеркнул Слуцкий в своем аккаунте в Twitter.

Руководитель внешнеполитического ведомства ранее заявил, что вакцина "Спутник V" является гибридным оружием России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трудно объяснить гражданам, почему не следует брать вакцину у России, когда Америка и Европа также не предоставляют прививку. Он отметил, что ему трудно сдержать досаду по поводу того, что в США запретили экспорт препаратов от COVID-19.