Эксперт прокомментировал информацию об эвакуации лидеров террористов в Сирии

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Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров прокомментировал информацию об эвакуации из провинции Дейр эз-Зор лидеров запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" вертолетами США.

"Американцы действительно поддерживали целый ряд племенных руководителей и ополчений, которые воевали на стороне ИГ, – был такой очевидный факт. Они исходили из стратегии: свергнуть Башара Асада их силами, а потом просто перекупить их и перетащить на другую сторону. Верить нельзя, не верить – тоже нельзя", – цитирует Багдасарова RT.

Информацию распространило сирийское агентство SANA со ссылкой на местных жителей. Якобы из провинции Дейр эз-Зор в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии вертолеты США эвакуировали командиров террористической группировки.

Боевики отбыли из северных районов провинции в местность Хасеке на северо-востоке Сирии. Источники утверждают, что это уже вторая подобная операция США.