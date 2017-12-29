Украина вводит пошлину на импорт российской арматуры

Фото: ТАСС/Михаил Маркив
Украина введет антидемпинговую пошлину в размере 15,21 процента на импорт арматуры и катанки из России. Ограничения будут действовать с 27 февраля в течение пяти лет.
Решение принято на основании заключения комиссии о наличии вреда, нанесенного украинскому производителю. Это связано с тем, что цены импортировавшейся из РФ продукции были ниже цен местного товаропроизводителя, сообщает "Прайм".
"В течение 2014-2016 годов сократились объемы производства (8,55 процента) и объемы использования производственных мощностей (10,85 процентаа), сократились объемы продажи товара на внутреннем рынке (1,75 процента) и доля национального товаропроизводителя на внутреннем рынке (7,2 процента), сократился персонал (15,37 процента), объем инвестиций (8,01 процента) и так далее", – говорится в сообщении.
Антидемпинговые меры вводятся в отношении арматурного проката диаметром 6-40 миллиметров (включительно) и катанки диаметром 5,5-14 миллиметров (включительно).
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал условие, при котором возможно возобновление закупок российского газа. По его словам, газ должен быть дешевым, "честным и некоррупционным".
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