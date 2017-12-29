Порошенко заявил о готовности покупать газ в России

29 декабря, 08:46
Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Президент Украины Петр Порошенко назвал условие, при котором возможно возобновление закупок российского газа.
"Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный – тогда пожалуйста", – заявил украинский лидер во время выступления в Одесской области, передает ТАСС.
Порошенко добавил, что газовые договоренности между РФ и Украиной были подписаны в 2009 году, по его мнению, "преступным способом".
Ранее "Нафтогаз Украины" пояснил преимущества прямой покупки газа у России. В компании подчеркнули, что у украинской стороны появилась возможность закупать российский газ по рыночной цене, не переплачивая за транспортировку.
Импорт газа из России был запрещен украинским правительством 25 ноября 2015 года.
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