29 ноября, 20:09

Политика
Netwerk 24: в ЮАР задержали журналистку Мантулу по возвращении из России

В ЮАР после возвращения из России задержана журналистка – СМИ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nonkululekomantula

Журналистка Нонкулулеко Мантула задержана в аэропорту Йоханнесбурга, когда прилетела в ЮАР из России. Об этом сообщает местный портал Netwerk 24.

По предварительным данным, Мантулу подозревают в нарушении закона ЮАР, в рамках которого наемничество находится под запретом. Журналистка работает в государственной медиагруппе SABC и является ведущей на радиостанции SAFM. Женщина также освещала события в странах БРИКС.

ТАСС уточняет, что задержание Мантулы может быть связано с делом, в рамках которого на этой неделе в суд был подан иск против дочери экс-президента республики Джейкоба Зумы Дудзиле Зумы-Самбудлы, которая ушла в отставку с должности депутата национального парламента.

Ранее в Екатеринбурге был задержан главред издания "Вечерние Ведомости" Владислав Постников. Сотрудники полиции сообщили, что в отношении него был составлен протокол по статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики либо символики экстремистских организаций.

политикапроисшествияза рубежом

