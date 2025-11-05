Захарова назвала жертвой "охоты на ведьм" задержанного в Эстонии журналиста Беседина

Фото: mid.ru

Блогер и журналист Олег Беседин, задержанный в Эстонии по подозрению в антигосударственной деятельности, стал жертвой "охоты на ведьм" за стремление донести до русскоязычных жителей этой страны объективную точку зрения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Беседина задержали 4 ноября. Он подозревается в транслировании позиции российских СМИ, находящихся под санкциями. Журналисту может грозить от 2 до 15 лет заключения по обвинению в ненасильственной деятельности против Эстонии, а за нарушение международных санкций – либо штраф, либо тюремный срок до 5 лет.

Захарова назвала для Таллина рутинным делом гонения за инакомыслие в отношении русскоязычных граждан. По ее словам, они сталкиваются с политически мотивированными арестами и уголовными делами по сфабрикованным статьям.

В Эстонии, уточнила дипломат, создана жесткая система механизмов подавления основополагающих прав человека.

"Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими неолиберальными кукловодами посредством тотального уничтожения любого инакомыслия и разжигания русофобских настроений", – сказала представитель МИД России.

По ее словам, плюрализм СМИ и законные права журналистов беспокоят политическую верхушку Эстонии в последнюю очередь. Это, считает она, стало возможным из-за равнодушия профильных международных организаций и правозащитных структур.

Ранее Захарова сообщила, что Россия продолжит отстаивать права своих СМИ за рубежом, работать над созданием безопасных условий для их деятельности, а также добиваться справедливого возмездия для виновных в преступлениях против отечественных журналистов. УВКПЧ ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО замалчивают смерти представителей масс-медиа, указала дипломат.