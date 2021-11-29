Глава МИД Венгрии заявил, что разочарован отсутствием общих усилий в борьбе с COVID-19

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Отсутствие совместных усилий разных стран в борьбе с пандемией разочаровывает, данная угроза не смогла послужить стимулом для преодоления противоречий, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает RT.
"Я считал, что у пандемии будет один положительный момент. Это появление у мировых государств понимания того, насколько сильно все мы зависим друг от друга", – сказал он.
Сийярто отметил, что надеялся, что вопрос спасения человеческих жизней позволит оставить конфликты в прошлом и заставить страны сотрудничать.
"К сожалению, здесь меня ждало разочарование. Ничего подобного не произошло", – признал он.
По словам главы МИД Венгрии, в настоящее время в мире нельзя отметить ни каких-либо усилий в научной сфере, ни в вопросе разработки вакцин.
Ранее Владимир Путин заявил, что подход "своя рубашка ближе к телу" давно стал нормой для государств, заменив совместное решение проблем. По мнению президента, пандемия коронавируса лишь подстегнула негативные тенденции в мире, однако наметились они уже давно.
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