Глава МИД Венгрии заявил, что разочарован отсутствием общих усилий в борьбе с COVID-19

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Отсутствие совместных усилий разных стран в борьбе с пандемией разочаровывает, данная угроза не смогла послужить стимулом для преодоления противоречий, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает RT.

"Я считал, что у пандемии будет один положительный момент. Это появление у мировых государств понимания того, насколько сильно все мы зависим друг от друга", – сказал он.

Сийярто отметил, что надеялся, что вопрос спасения человеческих жизней позволит оставить конфликты в прошлом и заставить страны сотрудничать.

"К сожалению, здесь меня ждало разочарование. Ничего подобного не произошло", – признал он.

По словам главы МИД Венгрии, в настоящее время в мире нельзя отметить ни каких-либо усилий в научной сфере, ни в вопросе разработки вакцин.

Ранее Владимир Путин заявил, что подход "своя рубашка ближе к телу" давно стал нормой для государств, заменив совместное решение проблем. По мнению президента, пандемия коронавируса лишь подстегнула негативные тенденции в мире, однако наметились они уже давно.

