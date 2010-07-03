"Нафтогаз" просит суд Латвии исполнить решение Стокгольмского арбитража

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"Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии о признании и приведении в исполнение на территории страны решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом". Ходатайство подано в суд Видземского предместья города Риги, передает ТАСС со ссылкой на отчет российского холдинга.

"5 ноября 2019 года ПАО "Газпром" стало известно, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов", – говорится в сообщении.

Ранее суд в Швеции отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом". Решение означает, что российской компании отказано в ее требовании, обжалованию оно не подлежит. В "Нафтогазе" решение суда восприняли как полную победу.

Из решения следует, что "Газпром" обжаловал в суде решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на поставку газа на Украину. Согласно вердикту суда, "Нафтогаз" тогда обязали выплатить "Газпрому" 2,5 миллиарда долларов за уже поставленное топливо. Кроме того, годовые закупки были снижены до пяти миллиардов кубометров газа. Также суд оставил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема.

"Газпром" настаивал на отмене двух пунктов, утверждая, что арбитраж превысил полномочия при оценке запросов сторон в отношении годового контрактного объема газа.

Вместе с тем "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что могла бы получить. Отмечается, что решения еще по двум делам в рамках спора между российской и украинской компаниями будут приняты в 2020 году.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что транзит российского газа, если он будет продолжаться в 2020 году без подписания договора на условиях украинской стороны, будет считаться контрабандным.

Перед этим исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского газа на год при соответствии его условий "европейским правилам".

Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ от 2009 года. Украинская компания требует возмещения переплаты.



