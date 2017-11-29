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Оливер Стоун назвал аморальным поведение США в отношении России.

"Идея, что во всем виновата Россия, безумна, но очень легко удариться в примитивный маккартизм образца 50-х годов. США ведут себя аморально. Они обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы, не предъявляя при этом никаких доказательств", − сказал он, передает RT.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал предполагаемые действия по вмешательству России в выборы выдумкой Демократической партии США. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Twitter. По мнению американского лидера, обвиняя Россию, демократы не хотят видеть другие причины своего поражения.