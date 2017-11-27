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В мире

27 ноября, 04:01

Обвиняя РФ, демократы оправдывают свой проигрыш на выборах – Трамп

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Pineiro/Zuma

Президент США Дональд Трамп назвал предполагаемые действия по вмешательству России в выборы выдумкой Демократической партии США. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Twitter.

По мнению американского лидера, обвиняя Россию, демократы не хотят видеть другие причины своего поражения.

"С того самого дня, когда я пришел к власти, все, что вы слышите – это выдуманное оправдание демократов за поражение на выборах: Россия, Россия, Россия. Несмотря на это, я обеспечил бум в экономике и, возможно, добился за 10 месяцев больше, чем любой президент", – гласит запись Дональда Трампа.

Свой пост американский лидер дополнил призывом "Сделаем Америку вновь великой!"

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