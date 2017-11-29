В Совфеде отреагировали на призыв Украины остановить строительство моста в Крым

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Призыв министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна помешать строительству Крымского моста, введя новые антироссийские санкции, прокомментировали в Совете Федерации. Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков назвал подобные предложения "бесперспективными".

"С точки зрения исков по отношению к России в рамках международного права, никаких перспектив нет", − заявил парламентарий в беседе с RT. "За годы нахождения Крыма в составе Украины Азовское море и Керченский пролив фактически оказались внутренними, совместными водами Украины и России", − пояснил Цеков. Он напомнил, что международные иски можно предъявлять лишь по отношению к международным водам.

Кроме того, сенатор отметил беспочвенность обвинений Омеляна в том, что строительство моста в Крым якобы негативно влияет на экономику Украины.

"Если посмотреть на грузооборот через наши порты, то он в пять раз выше, чем через украинские", − добавил Цеков.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал срочно остановить строительство Крымского моста путем расширения санкций против России. Как заявил украинский министр, строительство ведет к уменьшению грузооборота в морских портах Бердянска и Мариуполя, что оказывает отрицательное воздействие на экономику страны.