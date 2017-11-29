На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Строительство Крымского моста необходимо срочно прекратить, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его мнению, для этого нужны новые санкции против России.
Омелян полагает, что остановить строительство можно только благодаря давлению международных партнеров Украины и введению дополнительных санкций, сообщает "Лента.ру". Из-за строительства в Керченском проливе уменьшается грузооборот в морских портах Бердянска и Мариуполя, число судозаходов и загрузка зерновых терминалов.
Согласно прогнозам, убытки порта Бердянска могут достичь 206 тысяч долларов, Мариупольского порта – 130 тысяч долларов. Это негативно влияет на экономику Украины, заключил министр. Ранее появилась информация о том, что страна от строительства моста потерпела убытки в 10 миллиардов гривен – 22 миллиарда рублей.
В 2018 году по мосту должны запустить автотранспорт, а в 2019-м – железнодорожный. Он свяжет Крым и Краснодарский край. В ноябре стартовало голосование, на котором можно выбрать название моста.
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