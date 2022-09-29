Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина 30 сентября

Фото: kremlin.ru

Депутатам прислали приглашения на мероприятие с участием Владимира Путина в пятницу, 30 сентября. Об этом заявил представитель КПРФ Денис Парфенов.

"Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России В. В. Путина", – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится в Кремле в пятницу, 30 сентября. Отмечалось, что на мероприятии ожидается объемное выступление Владимира Путина.

До этого сообщалось, что российский лидер не планирует выступать с обращением по итогам референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в настоящий момент планы общения главы государства с руководителями ДНР и ЛНР еще верстаются, однако заверил, что встречи обязательно состоятся.



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