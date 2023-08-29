Финляндия возобновит с 1 сентября прием заявлений на визы в Петербурге

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Финляндия возобновит с 1 сентября прием заявлений на визы в Санкт-Петербурге, а также северо-западе России через визовые центры VFS Global. Об этом сообщается на сайте финского МИД.

"Заявления на визу в Финляндию можно подать в визовых центрах VFS Global. С начала сентября визовые центры VFS Global в Санкт-Петербурге и других регионах северо-запада России будут принимать только заявления на получение визы", – говорится в сообщении.

С 1 сентября заявки можно будет подать с понедельника по пятницу. Все остальные вопросы возлагаются на единственное оставшееся в России финское диппредставительство.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен сообщили о необходимости ужесточить процесс получения виз и вида на жительство в стране для россиян.

В конце июля стало известно, что Финляндия перестанет выдавать визы через генконсульство в Санкт-Петербурге с 1 августа, а также через визовые центры VSF. Эти обязанности с 1 сентября возьмет себя диппредставительство страны в Москве. Параллельно финский МИД заявил о прекращении деятельности визовых центров VSF.

До этого российская сторона решила отозвать согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. В министерстве иностранных дел РФ назвали такой шаг "ответными мерами на конфронтационные действия финских властей".

После этого Финляндия отозвала согласие на деятельность генконсульства РФ в Турку. Дипмиссия также прекратит свою работу с 1 октября. Вместе с этим мэрия города отменила право генконсульства РФ на аренду коттеджа.

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