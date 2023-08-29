Чехия планирует направить в Россию нового посла

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Чехия намерена направить в Россию нового посла на смену Витезславу Пивоньке, который с прошлого года фактически не руководит миссией в Москве. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

"Мы хотим иметь представительство в России, которое наилучшим образом соответствует чешским интересам, то есть аналогично нашим союзникам, с которыми мы координируем процесс", – приводит его слова издание Seznam Zpravy.

Отмечается, что личность предполагаемого нового главы чешской дипмиссии пока не разглашается. Известно, что Витезслав Пивонька с 2022 года находится в Праге, а посольством в Москве фактически руководит Иржи Чистецкий, не имеющий ранга посла.

В мае этого года Чехия признала утратившими силу девять постановлений, которыми СССР на безвозмездной основе передавались объекты недвижимости для использования советскими дипломатами. В них шла речь по 59 участках на территории Чехии. Таким образом, Россия теперь должна платить за их аренду.

