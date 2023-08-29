Пушилин заявил о стабилизации ситуации на флангах в Артемовске

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Врио главы Днецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ситуация на флангах в Артемовске стабилизируется. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Удерживаются фланги", – сказал он.

Самыми горячими точками, по словам временного главы региона, сейчас можно назвать южнодонецкое направление, а также населенные пункты Урожайное, Старомайорское и Приютное. В частности, Урожайное остается в "серой зоне", поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут там закрепиться.

При попытках украинских войск зайти на территорию населенных пунктов артиллерия и авиация Вооруженных сил (ВС) России "очень четко отрабатывает" по позициям, заключил Пушилин.

До этого Пушилин заявил об улучшении позиций российской армии на авдеевском направлении. ВСУ, по его словам, несут на направлении огромные потери. Он также подчеркнул, что ВС РФ, грамотно выстроив работу, смогли минимизировать потери и наносить удары по противнику.



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