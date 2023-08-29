Госдеп призвал РФ защитить американских дипломатов, которых вызвали на допрос

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Соединенные Штаты ожидают от РФ соблюдения Венской конвенции на фоне планов допросить двух американских дипломатов в России по делу о тайной передаче конфиденциальной информации иностранцам. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

В американском ведомстве добавили, что Россия в соответствии с Венской конвенцией обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, достоинство и свободу.

В Госдепартаменте также назвали все обвинения в отношении бывшего работника генконсульства США во Владивостоке, гражданина России Роберта Шонова беспочвенными.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ обвинили Шонова в сборе данных о спецоперации и сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Отмечалось, что с сентября прошлого года и до момента своего задержания Шонов работал с сотрудниками отдела посольства США в Москве Джеффри Силлином и Дэвидом Бернстайном, выполняя их задания по сбору информации о ходе спецоперации, мобилизации в РФ, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность среди россиян в преддверии выборов президента РФ в 2024 году.