Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

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Вооруженные силы Таиланда обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня. С таким заявлением выступил зампредставителя тайской армии Ритча Суксуванон, слова которого приводит AFP.

Политик уточнил, что камбоджийская сторона допустила серьезные нарушения в районе Фу Макуа, что привело к продолжительной перестрелке между обеими сторонами. Столкновения также произошли в районе Сам Тэт.

Вооруженное столкновение между Таиландом и Камбоджей произошло на спорной территории 24 июля. Обвинения в первых выстрелах поступили от обеих стран – тайская сторона заявила, что противник открыл огонь у храма Та Моан Тхом, однако в Минобороны Камбоджи эти действия назвали самообороной.

Правительство Таиланда сообщало, что по меньшей мере 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли. Еще 140 человек пострадали.

Власти Таиланда и Камбоджи 28 июля согласились на немедленное и безусловное прекращение огня, которое вступило в силу в 00:00 29 июля (19:00 28 июля по московскому времени). Камбоджийский премьер-министр Хун Манет заявил, что около 300 тысяч человек с обеих сторон стали беженцами в результате конфликта.