Росфинмониторинг внес Free Russia Foundation в перечень экстремистов и террористов

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Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов несколько десятков организаций, в том числе фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation), созданный в США (организация запрещена в России).

Всего, согласно сайту ведомства, в перечень террористов и экстремистов включены 56 националистических и сепаратистских движений. Среди них – фонд "Свободная Бурятия" (признан в РФ иноагентом) и Антироссийское сепаратистское движение.

Минюст внес Free Russia Foundation в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности 26 июля.

Фонд, основанный в 2014 году, значится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии экстремистской деятельности".

