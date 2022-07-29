Некоторые поставленные из ФРГ Украине гаубицы нуждаются в ремонте – СМИ

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Ряду немецких самоходных гаубиц типа Panzerhaubitze2000, поставленных Украине, уже необходим ремонт, сообщает Spiegel.

"Через месяц после поставки немецких артиллерийских систем на Украину некоторые из гаубиц уже показывают признаки износа", – отметили авторы статьи.

Уточняется, что Германия считает виновными в быстром износе гаубиц украинских военных, которые нарушили условия эксплуатации.

Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило прямую продажу Украине 100 немецких гаубиц.

Заявление о производстве 100 гаубиц типа Panzerhaubitze 2000 стоимостью 1,7 миллиарда евро подал концерн Krauss-Maffei Wegmann 11 июля. Разрешение со стороны министерства экономики Германии компания получила через два дня.

