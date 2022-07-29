Замгенсека ШОС заявил, что гибридная война против РФ начинает затрагивать Китай

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Странам Шанхайской организации сотрудничества следует обратить внимание на проблему противодействия фейковой информации, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.
Он добавил, что сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений.
Замгенсека напомнил, что ШОС с момента создания "была объектом нескрываемо неприязненных комментариев в западных СМИ", передает РИА новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Египта к БРИКС+ и Шанхайской организации сотрудничества. Он рассказал, что российские и египетские власти обменялись мнениями о том, как Каир может способствовать работе этих объединений.
Кроме того, Лавров заявил, что в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выстраивается очередь из стран, которые хотят присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей. Саммит ШОС состоится в сентябре в Самарканде.
До этого стало известно, что Белоруссия официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве государства-члена.
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