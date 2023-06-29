МИД РФ призвал противодействовать нарушениям прав верующих после сожжения Корана в Швеции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мировое сообщество должно совместно противодействовать нарушениям прав верующих, подобных акции с сожжением Корана в Стокгольме, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

"Иммигрант из Ирака надругался над священной для всех последователей этой религии (Ислам. – Прим. ред.) книгой – Кораном. При этом сделал это с особым цинизмом, вызывающе, не объяснив внятно причины своего поступка", – приводятся слова Аскальдовича на сайте ведомства.

Он отметил, что полиция Стокгольма не предприняла попыток по пресечению данного деяния, но смогла согласовать его, при этом обещая организаторам акции безопасность.

"Сделано это было после того, как представители шведской Фемиды признали необоснованным отказ полиции санкционировать аналогичное мероприятие у посольств Ирака и Турции, так как оснований для запрета якобы нашлось недостаточно", – сказал Аскальдович.

Спецпредставитель главы МИД РФ подчеркнул, что акт исламофобии был предпринят во второй раз, в министерстве иностранных дел РФ отвергают проведение акций и потакание подобным деяниям со стороны сотрудников правоохранительных органов.

"Мировое сообщество обязано совместно противодействовать таким позорным нарушениям прав верующих", – сказал Аскальдович.

В МИД РФ напомнили, что в принятой в июне этого года Совбезом ООН резолюции 2686, направленной на борьбу с дезинформацией и дискриминацией, отмечалось, что организация обеспокоена различными случаями дискриминации, в том числе вызванными исламофобией, антисемитизмом и христианофобией. Документ призывал к осуждению притеснений по признаку религии.

"Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям", – резюмировал он.

Акция сожжения Корана прошла 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Организатором демонстрации стал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Свой поступок он объяснил стремлением запретить священную книгу в Швеции.

Отмечалось, что в этот день проходил исламский праздник Курбан-байрам.

Полиция Стокгольма не препятствовала акции, по их словам, они приняли такое решение из-за суда, который допустил подобные демонстрации.

Позже стало известно, что на фоне этой ситуации диппредставитель Марокко в Швеции был отозван из страны. Временному поверенному в делах Швеции в марокканском ведомстве сообщили о "решительном осуждении произошедшего неприемлемого акта".



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