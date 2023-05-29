Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киев ответит на ракетные удары России

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Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев в скором времени ответит России на ракетные удары. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Наш ответ не замедлит. Скоро все все увидят", – сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли в ночь на 29 мая групповой авиаудар высокоточным оружием по объектам на аэродромах Украины. Отмечалось, что все назначенные объекты были уничтожены.

ВС РФ также поразили командные пункты и радиолокационные посты. Кроме того, российская сторона нанесла огневой удар по авиационной технике, хранилищам с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого ВС РФ удалось поразить пункт временной дислокации иностранных военных в районе города Богодухов Харьковской области. В Минобороны РФ добавили, что на херсонском направлении удалось ликвидировать до 10 бойцов ВСУ.

27 мая российская армия уничтожила свыше 260 украинских боевиков на донецком направлении. ВС РФ применили оперативно-тактическую и армейскую авиации, а также использовали огонь артиллерии. В ликвидации вражеских бойцов были задействованы подразделения Южной группировки войск.

